ソフトバンク、ロッテに競り勝ち6-5で勝利

先発投手：ソフトバンクの上沢直之は5回5失点（11安打2奪三振）、ロッテの廣池康志郎は6回3失点 得点経過： 3回裏：ソフトバンクが2点を追加 6回表：ロッテが5点を追加 6回裏：ソフトバンクが1点を追加 注目選手：ソフトバンクの近藤健介が1本塁打、2打点、ソフトバンクの栗原陵矢が1本塁打、ロッテの藤原恭大が2打点、3安打。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 33 20 12 1 .625 -
2 ヤクルト 34 21 13 0 .618 0
3 巨人 33 17 16 0 .515 3
4 DeNA 32 15 16 1 .484 4
5 広島 30 11 17 2 .393 7
6 中日 32 11 21 0 .344 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 33 21 12 0 .636 -
2 ソフトバンク 32 17 15 0 .531 3
3 西武 35 17 17 1 .500 4
4 楽天 33 15 17 1 .469 5
5 日本ハム 35 16 19 0 .457 6
6 ロッテ 32 13 19 0 .406 7