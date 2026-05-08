ロッテ、ソフトバンクを逆転し2点リード

3回裏にソフトバンクが2点先制するも、6回表にロッテが打者一巡の猛攻で5点を奪い逆転。ソフトバンクは直後の6回裏に1点を返したが、2点差でロッテがリードしたまま試合は終盤へ。近藤、藤原、佐藤がそれぞれ打点を稼いだ。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東　佑京 2(左)近藤　健介 3(指)柳田　悠岐 4(三)栗原　陵矢 5(右)柳町　達 6(一)山川　穂高 7(遊)今宮　健太 8(捕)海野　隆司 9(二)庄子　雄大 10(投)上沢　直之

ロッテ: 1(右)藤原　恭大 2(二)小川　龍成 3(左)西川　史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地　隆成 6(一)上田　希由翔 7(遊)友杉　篤輝 8(捕)松川　虎生 9(中)髙部　瑛斗 10(投)廣池　康志郎

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 33 20 12 1 .625 -
2 ヤクルト 34 21 13 0 .618 0
3 巨人 33 17 16 0 .515 3
4 DeNA 32 15 16 1 .484 4
5 広島 30 11 17 2 .393 7
6 中日 32 11 21 0 .344 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 33 21 12 0 .636 -
2 ソフトバンク 32 17 15 0 .531 3
3 西武 35 17 17 1 .500 4
4 楽天 33 15 17 1 .469 5
5 日本ハム 35 16 19 0 .457 6
6 ロッテ 32 13 19 0 .406 7