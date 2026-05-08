ロッテ、ソフトバンクを逆転し2点リード

3回裏にソフトバンクが2点先制するも、6回表にロッテが打者一巡の猛攻で5点を奪い逆転。ソフトバンクは直後の6回裏に1点を返したが、2点差でロッテがリードしたまま試合は終盤へ。近藤、藤原、佐藤がそれぞれ打点を稼いだ。

【スタメン】

ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(指)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(一)山川 穂高 7(遊)今宮 健太 8(捕)海野 隆司 9(二)庄子 雄大 10(投)上沢 直之

ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(二)小川 龍成 3(左)西川 史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(一)上田 希由翔 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)松川 虎生 9(中)髙部 瑛斗 10(投)廣池 康志郎

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