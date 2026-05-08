ロッテ、ソフトバンクを逆転し2点リード
3回裏にソフトバンクが2点先制するも、6回表にロッテが打者一巡の猛攻で5点を奪い逆転。ソフトバンクは直後の6回裏に1点を返したが、2点差でロッテがリードしたまま試合は終盤へ。近藤、藤原、佐藤がそれぞれ打点を稼いだ。
【スタメン】
ソフトバンク: 1(中)周東 佑京 2(左)近藤 健介 3(指)柳田 悠岐 4(三)栗原 陵矢 5(右)柳町 達 6(一)山川 穂高 7(遊)今宮 健太 8(捕)海野 隆司 9(二)庄子 雄大 10(投)上沢 直之
ロッテ: 1(右)藤原 恭大 2(二)小川 龍成 3(左)西川 史礁 4(指)Ｇ・ポランコ 5(三)寺地 隆成 6(一)上田 希由翔 7(遊)友杉 篤輝 8(捕)松川 虎生 9(中)髙部 瑛斗 10(投)廣池 康志郎
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「ロッテマリーンズ」のニュースまとめ
「ソフトバンクホークス」のニュースまとめ
|順位
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|勝率
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|阪神
|33
|20
|12
|1
|.625
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|ヤクルト
|34
|21
|13
|0
|.618
|0
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|巨人
|33
|17
|16
|0
|.515
|3
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|DeNA
|32
|15
|16
|1
|.484
|4
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|30
|11
|17
|2
|.393
|7
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|32
|11
|21
|0
|.344
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|33
|21
|12
|0
|.636
|-
|2
|ソフトバンク
|32
|17
|15
|0
|.531
|3
|3
|西武
|35
|17
|17
|1
|.500
|4
|4
|楽天
|33
|15
|17
|1
|.469
|5
|5
|日本ハム
|35
|16
|19
|0
|.457
|6
|6
|ロッテ
|32
|13
|19
|0
|.406
|7