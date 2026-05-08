オリックス、日本ハムを1点リード

2回にオリックスが先制、3回に日本ハムが逆転。しかし4回にオリックスが2点を奪い、3-2とリードを奪った。森友哉は1本塁打を含む活躍。日本ハムはレイエスが2打点を挙げた。

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