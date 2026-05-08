5⼈組ラウドパンクバンドDOPERS、「Spark my Life」MVプレミア公開

愛知発の5⼈組ラウドパンクバンド・DOPERSが、5⽉22⽇（⾦）にリリースするEP『奪解エモーション』より先⾏シングル「Spark my Life」をALL ACCESS RECORDSより配信開始、同⽇22時よりMVをプレミア公開することを発表した。

「Spark my Life」は、2000年代ポップパンクを意識しながらも疾⾛感あふれる楽曲はどこか新しさを感じる仕上がりの楽曲。EP『奪解エモーション』には、2024年9⽉にALL ACCESS RECORDSよりリリースされ話題を呼んだ「GLORY SHIP」を含む全7曲が収録され、現在のDOPERSの魅⼒が凝縮された、ラウドパンクファン必聴の⼀作となっている。

さらに、東名神の3箇所を巡るレコ発ツアー「奪解エモーションTOUR」のチケット三次先⾏販売（先着）も開始。9⽉23⽇（⽉/祝）には下北沢ReGでの初ワンマンライブ開催を公表している

＜リリース情報＞

DOPERS

8th single「Spark my Life」

配信中

https://orcd.co/sparkmylife

DOPERS

2nd EP『奪解エモーション』

5⽉22⽇（⾦）Release ＊Digital Only

=収録曲=

1. Spark my Life

2. HYPER ROCKET

3. 未完成feather

4. DAKKAI

5. Midnight Bloom

6. カサブタ

7. GLORY SHIP

＜ライブ情報＞

奪解エモーションTOUR - 憧れ、襲来 -

2026年6⽉26⽇（⾦）[東京] 新宿LOFT

Open 18:15 / START 19:00

[Guest]IKE

奪解エモーションTOUR - 返って来ない、オファー –

2026年7⽉5⽇（⽇）[兵庫] MUSIC ZOO KOBE 太陽と⻁

Open 16:00 / START 16:30

[Guest]後⽇発表

奪解エモーションTOUR - 決戦、我らが故郷名古屋 –

2026年9⽉21⽇（⽉/祝）[愛知] Electric Lady Land

Open 15:15 / START 16:00

[Guest]IKE

https://eplus.jp/dopers/