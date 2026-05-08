TREKKIE TRAX CREW、「Open! feat. なかむらみなみ」リミックスリリース

東京を拠点にジャンルや国境を横断するクラブミュージックを発信し続けてきたレーベル・TREKKIE TRAXが、2026年の幕開けを飾ったシングル「TREKKIE TRAX CREW, umru & nextdimensional – Open! feat. なかむらみなみ」のリミックス作品「Open! Remixes」を2026年5月8日（金）にリリースした。

本作は、レーベルの中核プロデューサーユニット「TREKKIE TRAX CREW」と、ニューヨークを拠点に世界的な評価を受けるプロデューサー「umru （ウムル）」、そして同じくニューヨークを拠点にドリーミーかつエモーショナルなエレクトロニック・サウンドで注目を集める 「nextdimensional （ネクストディメンショナル）」による国際的コラボレーション作品として発表されたオリジナル楽曲をベースに、新たな解釈を加えたリミックスパッケージであり、フィーチャリングにはラッパーの「なかむらみなみ」を迎えている。

TREKKIE TRAX CREWは、andrew、Carpainter、futatsuki、Seimeiによって構成され、2012年のレーベル設立以降、日本のクラブミュージックを世界に接続してきた存在。一方、umruはPC Music以降の流れを汲むハイパーポップ／エレクトロニック・ミュージックを代表するプロデューサーの一人として知られ、Charli XCXをはじめとする近年の重要なプロダクションワークを通じて、その鋭利かつエネルギッシュなサウンドデザインを世界的に印象づけてきた。nextdimensionalはNYアンダーグラウンドを背景に、グリッチやブレイク、レイヴ感覚を織り交ぜた独自の世界観を構築するアーティスト。そこに加わる、なかむらみなみの存在感あるリリックとヴォーカルが、原曲に強い推進力を与えている。

「Open! feat. なかむらみなみ （オープン フィート ナカムラミナミ）」 は、umruとnextdimensionalが来日した際に行われたセッションを起点として制作された楽曲。制作期間中、メンバー全員で昼間に公園を訪れたひとときが大きなインスピレーションとなり、その空気感の中からなかむらみなみがリリックを書き上げていったという、極めてフィジカルで自然発生的なプロセスを経ており、楽曲は制作初期段階からDJセットで何度もプレイされ、その都度フロアのリアクションを確かめながら構成や展開を調整。クラブでの実践を通して磨き上げられてきた。本リミックスでは、その実践的に構築されたエネルギーを軸に、異なるクラブコンテクストへと拡張が試みられている。

リミックスには、それぞれ異なるアプローチを持つ3組が参加。Fellsius（フェルシウス）はインダストリアルな質感を帯びたテクノアプローチによって原曲を再構築し、無機質で重厚なサウンドへと昇華。Miss Jay（ミス ジェイ）はエレクトロを軸にボルチモア／ジャージークラブの影響を感じさせるビートで再解釈し、跳ねるグルーヴと大胆な展開で新たな身体性を付与している。Masayoshi Iimori（マサヨシ イイモリ）はトラップとガバを横断するハイブリッドなアプローチにより、高速かつ攻撃的なピークタイム仕様へと拡張。それぞれのリミックスが異なるフロアへと接続される構成となっている。サウンド面では、各リミックスがそれぞれ異なる強度と方向性を持ちながらも、原曲に宿っていた攻撃性とエネルギーを核として共有しており、単なる再構築にとどまらず、「Open!」という楽曲の持つ可能性を多面的に提示する内容となっている。

＜リリース情報＞

TREKKIE TRAX CREW, umru & nextdimensional

「Open! Remixes」

2026年5月8日（金）リリース

レーベル：TREKKIE TRAX

https://www.trekkie-trax.com/ep/ttc-umru-nextdimensional-open-remixes/