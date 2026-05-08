タイのインディーソウルバンド・Supergoods、来日ツアー開催

タイの音楽アワード「TOTY MUSIC AWARDS 2026」で「RECORD OF THE YEAR」を受賞したインディーソウルバンド・Supergoodsが5月8日より来日ツアーを行う。
東京公演は、5月14日（木）に下北沢・CREAMで開催される「LAB Party with Music Lane Festival Night in Tokyo vol.1」にメインアクトとして出演。共演アーティストとしてTPSOUND（Beat Live Set）、onoue+ryunosuke（aldo van eyck）、THINGS、Wang One、田上碧らが出演。またDJとしてSaoTeknik（Supergoods）、SOMAOTA、BLOOD BOYらも出演する。
Supergoodsは「LAB Party with Music Lane Festival Night in Tokyo vol.1」の出演以外にも、5月8日に福岡・Livehouse & Club PEACE、5月11日に大阪・LIVE SPACE CONPASS、12日に京都・Livehouse nanoで来日公演を行う。
＜ライブ情報＞
Supergoods 来日ツアー
福岡公演
2026年5月8日（金） 福岡県 Fukuoka PEACE
＜出演者＞
SUPERGOODS / folk enough / MuchaMuchaM… and more
詳細：https://www.instagram.com/p/DXOmFwiDzwu/
大阪公演
ANTENNA PRESENTS「Morning Tide」Vol.2
2026年5月11日（月） 大阪府 LIVE SPACE CONPASS
＜出演者＞
Supergoods / DENIMS / TAMIW
チケット予約フォーム：https://forms.gle/GVtTo11HoHu1PvpT9
京都公演
ANTENNA PRESENTS「Morning Tide」Vol.3
2026年5月12日（火） 京都府 Livehouse nano
＜出演者＞
Supergoods / NABOWA / 踊る！ディスコ室町 / Above Oak Fields（オープニングアクト）
チケット予約フォーム：https://forms.gle/GVtTo11HoHu1PvpT9
東京公演
2026年5月14日（木）下北沢CREAM
＜出演者＞
Supergoods / TPSOUND （Beat Live Set） / THINGS / 田上碧 / Wang One / onoue + ryunosuke （aldo van eyck）… and more
チケット予約フォーム：https://ticketme.io/event/group/62b7513d-1903-4fb7-a5a3-0a38a3bfa11f/4335452e-a919-43ee-8052-0dc5e4bfac1d