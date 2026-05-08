SICK ON PRAY、MIKADOを迎えた「GASMASK」MVプレミア公開

クリエイティブコレクティブ・SICK ON PRAYが、MIKADOを迎えたセカンドシングル「GASMASK」を5月8日（金）に配信リリースした。あわせて、同日20時よりミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開される。

本作「GASMASK」のプロデュースは、SICK ON PRAYに所属するjuneが担当。昨年、MIKADOのSoundCloud上で公開され、コアなリスナーの間で話題を集めていた楽曲が、満を持して正式リリースとなった。MIKADO特有のラフで剥き出しなリリックが際立つ一曲に仕上がっており、5月3日（日）には、SICK ON PRAYのYuki Ogawaによる、ガスマスクをモチーフとしたビジュアライザーも公開されている。

新たに公開予定のミュージックビデオは、SICK ON PRAYのKUGAがエグゼクティブプロデュースを担当。ビデオグラファーKan Sarashinaとのコラボレーションにより制作され、MIKADOのライブ時のバックステージやフェス出演時の模様を織り交ぜた、Vlogライクな映像作品となっている。

＜リリース情報＞

Artwork by KUGA (SICK ON PRAY)

SICK ON PRAY & MIKADO

「GASMASK」

リリース日：2026年5月8日（金）

レーベル：SICK ON PRAY / 1%

配信URL：https://linkco.re/Z7pPh4rY