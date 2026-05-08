LINE Digital Frontierが運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」では、5月8日に『弱虫ペダル』(渡辺航／秋田書店)最新第100巻の発売を記念し、5月8日午前0時から100時間限定で、『弱虫ペダル』99巻分無料キャンペーンを開催する。また、最大10,000円分のマンガコインが当たる企画や、特設サイトで様々なコンテンツも公開している。

『弱虫ペダル』99巻分無料キャンペーン概要

「LINEマンガ」アプリにて、『弱虫ペダル』が5月8日午前0時から5月12日午前3時59分までの100時間限定で、話単位で99巻分無料公開される。そのほか、特設ページでは参加型企画である「みんなで選ぶベスト・オブ・エピソード」や、おすすめ名場面紹介、「100巻までの道のり」など、お楽しみいただけるコンテンツを掲載する。

「弱虫ペダル100巻発売記念!LINEマンガガチャ」

期間中、「LINEマンガ」アプリにて、連載作品を3作品読むことで1日1回ガチャを回すことができる。さらに、結果画面からXでシェアをするともう1度挑戦可能。期間中は毎日参加できる。

開催期間は5月8日0：30～5月9日23：59。特典内容は、1等：10,000マンガコイン(有効期限3日)、2等：時短アイテム 100個、3等：時短アイテム 50個、4等：時短アイテム 23個。

「弱虫ペダル100巻発売記念!友だち招待キャンペーン」

『弱虫ペダル』100巻発売を記念し、「LINEマンガ」が初めて、もしくは久しぶりの友だちを招待すると最大5,000マンガコインがもらえるキャンペーンを開催中。「LINEマンガ」ユーザーが招待コードを送信し、友だちが「LINEマンガ」アプリをダウンロード・LINEアカウントと連携をして招待コードを入力することで対象となる。

招待した友だち1人に対して500マンガコイン、最大10人分の5,000マンガコインをプレゼント。さらに、招待された友だちにも1,000マンガコインをプレゼントする。さらに、Wチャンスとして3人以上招待した人の中から抽選で50,000マンガコインが当たる。

開催期間は2026年5月1日～2026年5月11日23：59。

「LINEマンガ」公式Xキャンペーン

「LINEマンガ」公式Xアカウント(@LINEmanga)をフォロー、該当ポストをリポストすると、抽選で10,000円分のマンガコインが当たる。さらに、ハッシュタグ「#弱ペダ100巻へのキセキ」をつけて引用リポストすると当選確率がアップ。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントを確認のこと。