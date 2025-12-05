LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、最も支持を集めた作品をランキング化した「LINEマンガ 2025 年間ランキング」として、連載ランキング・単行本ランキングそれぞれトップ20を12月5日に公開した。
「LINEマンガ 2025 年間ランキング」は、連載・単行本作品の読者数や売上など複数の要素を加味し、2025年1月1日～10月31日の期間中に最も支持を集めた作品をランキングにしたもの。
LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)
連載ランキング1位は、「LINEマンガ」のオリジナルwebtoon作品『枯れた花に涙を』(Gae)。今年3月の連載開始から瞬く間に人気作となり、「LINEマンガ 2025上半期ランキング」で初登場1位を獲得した本作が、年間ランキングでも堂々の1位に輝いた。
- 枯れた花に涙を(Gae/LINEマンガ)
- よくある令嬢転生だと思ったのに(原作：lemonfrog 脚色：DOYOSAY 絵：A-Jin ©MSTORYHUB/LINEマンガ)
- 入学傭兵(原作：YC 作画：rakhyun/LINEマンガ)
- 俺だけレベルアップな件(漫画：DUBU(REDICE STUDIO) 原作：Chugong 脚色：h-goon ©DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018/D&C MEDIA)
- ナノ魔神(画：GGBG 脚色：Great H 原作：HANJUNG WOLYA ©RIVERSE/LINEマンガ) https://lin.ee/rSEsEnt/pnjo
- 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～(原作：江藤俊司 線画：疾狼 背景：3rd Ie 着色・制作：Studio No.9/Studio No.9)
- アカデミーの天才剣士(文・絵：C.H 原作：SeoGwando ©BLUEPIC/LINEマンガ)
- 俺だけレベルMAXなビギナー(脚色：WAN.Z(redice studio) 原作：Maslow 作画：swingbat ©RIVERSE/LINEマンガ)
- 問題な王子様(原作：Solche 漫画：CACTUS ©SEOUL MEDIA COMICS/LINEマンガ)
- 再婚承認を要求します(Alphatart, SUMPUL, HereLee ©MSTORYHUB/LINEマンガ)
- コードネーム：バッドロー(ストーリー：金正賢 作画：Lim lina/LINEマンガ)
- 転生したらバーバリアンになった(作画：MIDNIGHT STUDIO 脚色：Team the JICK 原作：Jung Yoon-kang ©C&C Revolution Inc./LINEマンガ)
- 余命僅かだと思ってました!(漫画：エシー 脚色：hyeyong 原作：Ari Choi/LINEマンガ)
- 泣いてみろ、乞うてもいい(漫画：VAN JI 原作：Solche/LINEマンガ)
- 星剣のソードマスター(作画：juno 脚色：Hong Dae Ui 原作：Q10/LINEマンガ)
- 部長K(脚色：Man's story 作画：jongteak Jung 制作：PTJ COMICS/LINEマンガ)
- 私の愛する圧制者(脚色・作画：LICO 原作：Cersei ©STUDIO LICO/LINEマンガ)
- 放っておけない関係(原作：FLADA 脚色：VODAUVEU 作画：クォンクォン/LINEマンガ)
- 傲慢の時代(脚色：SOY MEDIA 作画：Hansol 原作：Lemonfrog ©SOY MEDIA/LINEマンガ)
- 俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～(原作：江藤俊司 ネーム：フウワイ 線画：土田健太 背景：3rd Ie 着色：maruco 制作：Studio No.9/Studio No.9)
LINEマンガ 2025 年間ランキング(単行本)
単行本ランキングでは、「LINEマンガ 2024 年間ランキング」1位の『キングダム』(原泰久/集英社)が2年連続で1位となり、不動の人気を誇る結果となった。
- キングダム(原泰久/集英社)
- アオアシ(小林有吾/小学館)
- 薫る花は凛と咲く(三香見サカ/講談社)
- 転生したらスライムだった件(伏瀬・川上泰樹・みっつばー/講談社)
- ブルーロック(金城宗幸・ノ村優介/講談社)
- メダリスト(つるまいかだ/講談社)
- シャングリラ・フロンティア(硬梨菜・不二涼介/講談社)
- 信じていた仲間達にダンジョン奥地で殺されかけたがギフト『無限ガチャ』でレベル9999の仲間達を手に入れて元パーティーメンバーと世界に復讐＆『ざまぁ!』します!(大前貴史・明鏡シスイ・tef/講談社)
- 鬼滅の刃(吾峠呼世晴/集英社)
- 薬屋のひとりごと(原作：日向夏 作画：ねこクラゲ 構成：七緒一綺 キャラクター原案：しのとうこ/スクウェア・エニックス)
- その着せ替え人形は恋をする(福田晋一/スクウェア・エニックス)
- SAKAMOTO DAYS(鈴木祐斗/集英社)
- 怪獣8号(松本直也/集英社)
- ONE PIECE モノクロ版(尾田栄一郎/集英社)
- 波うららかに、めおと日和(西香はち/講談社)
- 魔入りました!入間くん(西修/秋田書店)
- SLAM DUNK(井上雄彦/集英社)
- ダンダダン(龍幸伸/集英社)
- チェンソーマン(藤本タツキ/集英社)
- 雑用付与術師が自分の最強に気付くまで(コミック)(アラカワシン・戸倉儚/双葉社)