LINE Digital Frontierは、同社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」において、最も支持を集めた作品をランキング化した「LINEマンガ 2025 年間ランキング」として、連載ランキング・単行本ランキングそれぞれトップ20を12月5日に公開した。

「LINEマンガ 2025 年間ランキング」は、連載・単行本作品の読者数や売上など複数の要素を加味し、2025年1月1日～10月31日の期間中に最も支持を集めた作品をランキングにしたもの。

LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)

連載ランキング1位は、「LINEマンガ」のオリジナルwebtoon作品『枯れた花に涙を』(Gae)。今年3月の連載開始から瞬く間に人気作となり、「LINEマンガ 2025上半期ランキング」で初登場1位を獲得した本作が、年間ランキングでも堂々の1位に輝いた。

枯れた花に涙を(Gae/LINEマンガ) よくある令嬢転生だと思ったのに(原作：lemonfrog 脚色：DOYOSAY 絵：A-Jin ©MSTORYHUB/LINEマンガ) 入学傭兵(原作：YC 作画：rakhyun/LINEマンガ) 俺だけレベルアップな件(漫画：DUBU(REDICE STUDIO) 原作：Chugong 脚色：h-goon ©DUBU(REDICE STUDIO), Chugong, h-goon 2018/D&C MEDIA) ナノ魔神(画：GGBG 脚色：Great H 原作：HANJUNG WOLYA ©RIVERSE/LINEマンガ) https://lin.ee/rSEsEnt/pnjo 神血の救世主～0.00000001%を引き当て最強へ～(原作：江藤俊司 線画：疾狼 背景：3rd Ie 着色・制作：Studio No.9/Studio No.9) アカデミーの天才剣士(文・絵：C.H 原作：SeoGwando ©BLUEPIC/LINEマンガ) 俺だけレベルMAXなビギナー(脚色：WAN.Z(redice studio) 原作：Maslow 作画：swingbat ©RIVERSE/LINEマンガ) 問題な王子様(原作：Solche 漫画：CACTUS ©SEOUL MEDIA COMICS/LINEマンガ) 再婚承認を要求します(Alphatart, SUMPUL, HereLee ©MSTORYHUB/LINEマンガ) コードネーム：バッドロー(ストーリー：金正賢 作画：Lim lina/LINEマンガ) 転生したらバーバリアンになった(作画：MIDNIGHT STUDIO 脚色：Team the JICK 原作：Jung Yoon-kang ©C&C Revolution Inc./LINEマンガ) 余命僅かだと思ってました!(漫画：エシー 脚色：hyeyong 原作：Ari Choi/LINEマンガ) 泣いてみろ、乞うてもいい(漫画：VAN JI 原作：Solche/LINEマンガ) 星剣のソードマスター(作画：juno 脚色：Hong Dae Ui 原作：Q10/LINEマンガ) 部長K(脚色：Man's story 作画：jongteak Jung 制作：PTJ COMICS/LINEマンガ) 私の愛する圧制者(脚色・作画：LICO 原作：Cersei ©STUDIO LICO/LINEマンガ) 放っておけない関係(原作：FLADA 脚色：VODAUVEU 作画：クォンクォン/LINEマンガ) 傲慢の時代(脚色：SOY MEDIA 作画：Hansol 原作：Lemonfrog ©SOY MEDIA/LINEマンガ) 俺だけ最強超越者～全世界のチート師匠に認められた～(原作：江藤俊司 ネーム：フウワイ 線画：土田健太 背景：3rd Ie 着色：maruco 制作：Studio No.9/Studio No.9)

LINEマンガ 2025 年間ランキング(単行本)

単行本ランキングでは、「LINEマンガ 2024 年間ランキング」1位の『キングダム』(原泰久/集英社)が2年連続で1位となり、不動の人気を誇る結果となった。

(C)原泰久/集英社

(C)小林有吾 / 小学館

(C)三香見サカ/講談社