三菱UFJフィナンシャル・グループ(以下 MUFG)は5月7日、Googleとのリテール領域における戦略的提携に合意したと発表した。

戦略的提携のめざす姿

本提携は、MUFGが進めるリテール戦略のもと、日常生活の中で金融がより自然に利用される世界を実現するとともに、Googleが持つAIおよび多様なサービス・コンテンツを活用した新たな顧客体験・金融体験の創出を目的としている。

AIエージェントが支える次世代金融体験

両社は、AIエージェントが商品選択・購買から決済の実行に至るまでの一連のプロセスを自律的に支援する「Agentic Commerce」および「Agentic Payments」の領域について、国内での早期実現を見据え協業していく。

Google Cloudは、AIおよびクラウド基盤に関する知見を生かし、MUFGの取り組みに対してクラウドおよびAI技術の提供と技術的な助言や開発面での支援を行う予定だ。MUFGは、本提携を通じて、Agentic Commerce/Agentic Paymentsを実現するための次世代の決済インフラをGoogle Cloud上に構築し、日本におけるAIエージェント時代の購買・決済の新たなスタンダードの確立をめざす。

Agentic Commerce/Paymentsの流れ(イメージ)

AI活用によるマーケティング高度化

MUFGはこれまでも、AI技術の活用によるWebページの改善や広告動画生成、および顧客一人ひとりにパーソナライズされた情報提供・コミュニケーションの高度化を進めてきた。

今後はさらに、Google CloudのAIを活用したデータ分析、施策立案、効果検証を通じて、マーケティングにおけるPDCAサイクルの高度化・高速化を進めるという。顧客体験の継続的な改善を図るとともに、本提携を通じて両社の連携を一層強化し、両社のサービスやプロダクトを利用する顧客に対し、よりシームレスで高度に最適化された新たな価値や体験を提供することをめざす。

日常と金融が自然につながる体験設計

Googleが日常生活の中で提供する多様なサービスや体験と金融を組み合わせることで、顧客の毎日の行動や体験の中に自然に金融が溶け込み、利便性や楽しさ、価値を実感できる新しい顧客体験の創出をめざす。

MUFGのサービス申込者に対し、YouTubeの有料プラン「YouTube Premium」の3ヶ月無料プランを提供する。

また、ヘルスケア領域では、Google FitbitをMUFGの特定サービス加入者へ提供するとともに、Moneytreeアプリへヘルスケア機能を実装し、家計管理とヘルスケアを組み合わせた新たなサービスのリリースを予定している。

さらに、GooglのAIを搭載した次世代3Dビデオ会議システム「HP Dimension with Google Beam」を導入し、対面さながらの自然なコミュニケーションを実現して、手続きや相談などあらゆるシーンにおける顧客体験の向上をめざす。

顧客体験・金融体験のさらなる進化へ

今回はAI・クラウド領域における取り組みの発表だが、同社は今後も、Googleのサービス・エコシステムとの連携を通じて、新たな金融体験の提供をめざすとしている。同社は、GoogleおよびGoogle Cloudとともに、リテール領域における顧客体験・金融体験のさらなる進化をめざし、戦略的提携を強化していく方針だ。