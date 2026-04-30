ブルボンは、同社のロングセラー商品「チョコあ～んぱん」と「キュービィロップ」が、2026年で発売40周年を迎えることを発表した。

両商品とも、1986年に誕生したロングセラー商品。

「チョコあ～んぱん」は、広く愛されるあんパンのような菓子を作りたいという開発者の想いから誕生したチョコを包んだ一口サイズのスナックパン。パン生地はイースト発酵させてこんがりと焼き上げ、上面にはうるちひえパフをトッピングして本物の質感を再現した。これまで「どらやき」風や、ラスク、メロンパン風など、さまざまな商品が登場している。現在は、カルシウムとその吸収を助けるビタミンDを配合している。

「キュービィロップ」は、小さく食べやすい小粒のキューブ状キャンデー。「小っちゃくてかわいい、食べやすい」を体現できるよう、大きさや配合、見た目などに関してさまざまな検証と調整を行い、商品化に取り組んだ。素早く食べきれる1粒2gの設計となっているが、このサイズ感は小さな子どもでも喉に詰まらせる心配が少ないと親からも好評だという。1個装に2粒入れるという新しい包装形態だったため、当初は「個装に一粒しか入っていない」という問い合わせが相次いだというエピソードも公開した。