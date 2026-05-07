PassCode・有馬えみり、アニメ『ドロヘドロ Season2』挿入歌を熱唱　悪魔・ハルが作詞作曲した楽曲を本日配信開始

2026年4月より各配信プラットフォームで放送がスタートしたTVアニメ『ドロヘドロ Season2』。本作に登場する楽曲「人間どもよ」が、5月7日（木）0時より各音楽配信サービスで配信を開始した。歌唱を担当したのは、4人組ラウドロック・アイドルグループPassCodeのメンバーで、多彩なシャウトとデスボイスを操る有馬えみり。劇中で悪魔・ハルが作詞・作曲したという設定の楽曲を、持ち前のデスボイスで熱唱している。

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2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観とショッキングでカオスな内容で国内外に熱狂的なファンを獲得してきた本作は、2020年に映像化不可能と謳われながらもTVアニメ化を果たし、待望の続編『Season2』が2026年4月よりついに開幕した。監督は『進撃の巨人』The Final Seasonの林祐一郎、アニメーション制作は前作に続きMAPPAが続投している。

5月6日（水）に配信された第8話（魔の20）では、感じたことを歌にするのが趣味の悪魔・ハルが作詞・作曲した「人間どもよ」をデスボイスで熱唱するシーンが登場。この楽曲の歌唱を、ラウドロックシーンで圧倒的な表現の幅を誇る有馬えみりが担当した。

有馬は今回の歌唱について、以下のようにコメントを寄せている。

「ハルの歌を悪魔語（デスボイス）で歌わせていただきました。曲が届いた時、沢山あるメタル音楽のサウンドの中でも、超ゴアなやつが来た！とめっちゃテンション上がりました。ハルちゃんの即興メタル、是非アニメで体感してください！」

「人間どもよ」は本日5月7日（木）0時より、各音楽配信サービスにて配信中。混沌の沼に渦巻く悪魔の歌を、ぜひ楽曲としても体感してほしい。

「人間どもよ」

歌：有馬えみり（PassCode）

配信リンク：https://nex-tone.link/VCHWwTuAJ

TVアニメ『ドロヘドロ Season2』 毎週水曜23:00～

各配信プラットフォームにて好評配信中

原作：林田球「ドロヘドロ」（小学館「ゲッサン」刊）

監督：林祐一郎／アニメーション制作：MAPPA

公式サイト：https://dorohedoro.net

©2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会