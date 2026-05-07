yosugala、松永つぐみ監督務める「バニバニラ」MV公開

yosugalaが、新曲「バニバニラ」のMusic Videoを公開。監督は松永つぐみが担当。楽曲の「あざとさ」を表現したMusicVideoに仕上がっている。

TOKYO MXにて放送中の新木曜ドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』のエンディング主題歌である本楽曲は作詞・作曲・編曲を竹縄航太が担当し、あざとさ全開で遊び心あふれるサウンドが耳に残る、yosugalaらしさが詰め込まれた楽曲となっている。

また、「バニバニラ」の配信リリースを記念してLINE MUSIC再生キャンペーンも実施中。yosugalaは各種音楽フェスに出演予定のほか、6月21日にはNHKホールでの4周年記念単独公演が決定している。

■松永つぐみ(監督)コメント

今回「あざとさ」をテーマに制作するにあたり、可愛らしさの中に潜む二面性や毒っぽさを、メンバーそれぞれの魅力とともに表現できればと思い制作させて頂きました。

日常シーンにおける可愛らしくあざとい姿と、抽象的で少し毒っぽさを感じさせるシーン、それぞれでの二面性を楽しんでいただけたら幸いです。

＜ライブ情報＞

yosugala 4th anniversary live 「progress the night -NHKホール-」

2026年6月21日（日）NHKホール

OPEN 16:30 / START 17:30