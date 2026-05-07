2026年5月の新作5品まとめ(5月5日発売予定)

本記事ではミニストップで5月5日より購入できるお弁当や麺類、おにぎりなどの新作情報をご紹介。今週は、和風スイーツやパンのほか、おにぎりや押寿司など、手軽に楽しめる軽食メニューもそろったラインナップで商品が登場しています。

ミニストップ2026年5月の新商品まとめ

本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆったり過ごしながら味わいたい手軽なメニューなど、さまざまな商品がラインナップしています。

「そばめしおにぎり」(138.24円)

価格 : 138.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

にんにくと甘じょっぱい3種のソース、塩胡椒で炒めた焼きそば麺を混ぜ込んだ「そばめしおにぎり」(138.24円)は、味のアクセントに、紅生姜とあおさを加えています。

「焼鯖押寿司5貫」(599.40円)

価格 : 599.40円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

程よく脂ののった焼鯖の押寿司「焼鯖押寿司5貫」(599.40円)は、漁獲時期やサイズにこだわって厳選した、ノルウェー産のタイセイヨウサバを使用しています。

「熟成マーラーカオ4個入」(170.64円)

価格 : 170.64円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

半日寝かせて熟成させた、コクのある味わいの「熟成マーラーカオ4個入」(170.64円)は、しっとりやわらかい食感と、やさしい甘さが楽しめます。

「なめらかプリンパフェみたいなアイス」(321.84円)

価格 : 321.84円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により発売日が異なり、取扱いのない場合もあるとのこと

ミニストップオリジナル商品「なめらかプリンパフェ」の味も見た目も再現した「なめらかプリンパフェみたいなアイス」(321.84円)は、キャンディチップのカリッとした食感と、ほろ苦いカラメルソースがアクセントで楽しめます。

「珈琲ゼリー～和風仕立て～」(300.24円)

価格 : 300.24円

販売地域: 全国

※表示価格はお持ち帰り時に適用される軽減税率8%にて表示

※店舗、地域により取扱いのない場合があるとのこと

北海道産純生入りクリームと北海道産小豆の粒あん、白玉をのせた和風仕立ての「珈琲ゼリー～和風仕立て～」(300.24円)は、珈琲ゼリーの苦みと粒あんの甘みが程よく口の中に広がります。

まとめ

5月5日発売の新商品は、和テイストなスイーツ「なめらかプリンパフェみたいなアイス」や「珈琲ゼリー～和風仕立て～」、やさしい甘さの「マーラーカオ」、手軽に楽しめる食事メニュー「焼鯖押寿司」や「そばめしおにぎり」などがラインナップ。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用