持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月8日より、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する、新TVCM『ほっともっと アジアフェア!麻辣湯&ガパオ』篇を順次放映。店頭では、クリアファイルのプレゼントキャンペーンも展開する。

5月の新商品『麻辣湯弁当』『ガパオライス』のCMは、第一弾に引き続き、アジアの活気あふれる世界観を舞台に、「CANDY TUNE」がメンバーカラーを配したアジアンテイストの衣装で登場。

冒頭で「う～ん、どっちにしよう?」と迷う3人に、「刺激的シビ辛っ!麻辣湯」と「クセになるピリ辛っ!ガパオライス」をそれぞれ紹介。メンバー同士の息の合った掛け合いや、美味しそうに味わう表情は必見。選ぶ楽しさがギュッと詰まった、エネルギッシュなCMとなっている。



ほっともっと、新TVCM『ほっともっと アジアフェア!麻辣湯&ガパオ』篇 メイキングムービーを公式YouTubeにて公開

また、公式YouTubeでは、撮影現場の様子を収めたメイキングムービーも公開されている。実食の際には、蓋を開けた瞬間に「いい匂い～!」「ガパオ(の香り)が…今ここタイです!」などと大盛り上がり。味の感想を伺うと、「お弁当のクオリティじゃない」「こんなに手軽に食べられるのが嬉しい!」と大満足の様子など、「CANDY TUNE」の仲の良さが伝わるメイキングムービーとなっている。

ほっともっと「CANDY TUNE オリジナルクリアファイル」プレゼントキャンペーン

なお、5月8日より、『麻辣湯弁当』『ガパオライス』シリーズ1点を購入の上、レジにて「ほっともっと」アプリの専用画面(クーポン画面)を提示すると、「CANDY TUNE オリジナルクリアファイル」(A4サイズ)が1つもらえるプレゼントキャンペーンも展開される。対象商品1点購入ごとに1つプレゼントされ、景品が無くなり次第終了となる。