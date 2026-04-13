持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月9日、4月1日より販売している「『焼肉ビビンバ』のおすすめポイント」を発表した。調査は4月2日～6日、全国「ほっともっと」の店長38名を対象に行われた。





(左) 焼肉ビビンバ、(右) 肉増し焼肉ビビンバ

「焼肉ビビンバ」(660円)は、醤油ベースの甘めのタレで炒めた「牛焼肉」を中心に、小松菜と油揚げの和え物、ゆず大根、白菜キムチ、豆もやしナムルといった、彩り豊かな5種の具材が盛り付けられており、1日に必要な野菜の1/2を摂取できる野菜たっぷりメニュー。まろやかな味わいの「温玉付き焼肉ビビンバ」(760円)や、ボリューム満点の「肉増し焼肉ビビンバ」(980円)、「温玉付き肉増し焼肉ビビンバ」(1,080円)もラインアップされている。

アンケート調査では、「焼肉ビビンバ」のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選んでもらった。その結果、最も多くの票を集めたのは「5種の具材と特製旨辛ダレの相性が良い」だった。続く2位は「別添のタレで辛さを自由に調整できる」、3位は「1日に必要な野菜の1/2を摂取できるのが嬉しい」と続き、フリーコメントでは「辛さを自分で調整できるところが良いと思います」「野菜をたっぷり取れるのが嬉しいです!」「肉増しや温玉など、お好みに合わせて楽しめます」といった声が寄せられた。