持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は5月8日より、“旨辛アジアフェア第2弾”として、「麻辣湯弁当」「チーズ麻辣湯弁当」「ガパオライス」「ガパオまぜ麺」を発売。7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する新ビジュアルを公開している。

初登場の「麻辣湯(マーラータン)弁当」(730円)は、チキンベースのスープに本醸造醤油を合わせ、豆板醤(トウバンジャン)・山椒・花椒(ホアジャオ)・唐辛子をブレンドした痺れる辛さが魅力の商品。さらに麻辣醤(マーラージャン)・豆豉醤(トウチジャン)を加えることで、奥行きのあるコクを引き出している。

具材はキャベツ、玉葱、人参、もやし、きくらげ、豚肉に、もちもち食感の「平太はるさめ」を合わせた計7種類。食べ応えのあるボリューム満点な一杯で、まろやかなチーズと辛さの一体感を楽しめる「チーズ麻辣湯弁当」(830円)もラインアップされている。

毎年好評の期間限定メニュー「ガパオライス」(690円)が今年も登場。ホーリーバジルとスパイスが効いた“タイ直輸入”のガパオソースで、鶏ひき肉を香ばしく炒めた、刺激的な辛さがクセになる本場さながらの味わいに。また、レモンを絞って爽やかな酸味を合わせたり、別添のナンプラー(魚醤)で、味の変化も楽しむこともできる。

さらに今年は、麺タイプの「ガパオまぜ麺」(690円)も新登場。もちもちの中太麺にスパイシーな具材がよく絡み、一度食べたらやみつきになる美味しさとなっている。

なお、“旨辛アジアフェア第1弾”に引き続き、7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が登場する新ビジュアルを公開している。