大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ミゲル・ロハス内野手が今季限りでの現役引退を表明している。引退後は球団フロントに入る予定だということも伝えられているが、もしワールドシリーズ（WS）3連覇を達成した場合は現役を続行するかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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ロサンゼルス・ドジャースの内野手ミゲル・ロハスは、2026年シーズン終了後に引退する見込みとされている。しかし、ある条件が満たされる場合に限り、その後も現役続行を検討する可能性がある。彼はジアスレチックのケン・ローゼンタール記者を通じて、現役続行を検討する唯一の条件について『もし3連覇できたらね』と語った。

続けて、「家族と過ごすためにユニフォームを脱ぐという決断は、十分に理解できるものだ。それでも彼は、2026年以降もプレーを続ける可能性を残している。そして、ドジャースには3連覇を狙える現実的なチャンスは間違いなくある」と記している。

ロハスの引退表明は体力面が理由ではないため、WS3連覇の可否にかかわらず、本人の意向次第では来季以降もプレーを続けることは可能だと思われる。果たして今後の展開はどうなるだろうか。

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