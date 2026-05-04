「ほぼ半分が本塁打」村上宗隆、二塁打と三塁打がゼロ！？　シーズン通し…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、新天地で好調を維持している。それもルーキーシーズンでホームラン量産という、驚くような形での好調ぶりだ。これほど極端なケースは非常に稀であると、米メディア『ルフキン・デイリー・ニュース』が報じている。

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村上は今オフ、東京ヤクルトスワローズからメジャー挑戦を果たしたばかりであり、MLB投手の攻略に時間がかかると思われていた。

しかし、むしろMLB投手の方が村上に手を焼いており、ホームランを打たれ続けている。

これまで34試合に出場して13本塁打を放ち、ア・リーグの本塁打ランキングでアーロン・ジャッジ外野手（ニューヨーク・ヤンキース）とトップを争っている。

しかも13本塁打を記録する過程で27安打をマークしているが、二塁打と三塁打がゼロという異常ぶりだ。

それを踏まえ、同メディアはタイトルに「村上のヒットのほぼ半分はホームランだ。それを維持するには相当な努力が必要」とつけ、

「このような一か八かの成績がシーズンを通して続くとしたら、非常に稀なことだろう。

これまでのところ、村上のヒットのうち48.1%がホームランだ。

打撃タイトルの資格を得た選手の中で、シーズン最高記録はバリー・ボンズの46.8%である。

彼は2001年の名シーズンにこの記録を達成した。

このシーズン、彼は記録的な73本のホームランと156本のヒットを放った」と伝えている。

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