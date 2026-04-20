八重洲地下街が運営するJR東京駅から徒歩1分のヤエチカは4月28日〜5月10日、「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」を開催する。

「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ」

開催するのは、ウルトラマンシリーズ60周年とのコラボレーションによるイベント。

LINEスタンプラリー「ウルトラスタンプラリー 怪獣出現ミッション」 をはじめ、フォトスポットや撮影会などを通してウルトラマンの世界が楽しめる企画を展開している。

「ウルトラスタンプラリー 怪獣出現ミッション」では、ヤエチカ館内各所および対象飲食店に「二次元バーコード」もしくは「二次元コード」を設置。LINE内で6つすべてのデジタルスタンプを集めると、「ウルトラゴールデンウィーク in ヤエチカ オリジナル壁紙」をプレゼントする。

さらに、抽選で100人に施設内で利用できる買い物券・飲食券(500円分)を進呈する。

ウルトラマンサンバイザー

メイン・アベニューでは自由に記念撮影が楽しめるフォトスポットを設置するほか、ヤエチカ メイン・アベニュー案内所横では各日先着150人にウルトラマンサンバイザーを配布を行う。

5月2日には、ヤエチカテラスにてウルトラマンゼロとの写真撮影会を予定している。開催時間は各日11時、13時、15時で、定員は各回60組。当日10時より、すべての回の撮影会整理券の配付を先着順に行う。

(C)円谷プロ