都市と地方では、設備や生活スタイルに違いがあり、普段当たり前に使っているものでも、場所が変わると戸惑うことがあります。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、トイレに使おうとして直面した“ギャップ”にまつわるエピソードです。

田舎では普通のものでも、都会に慣れた人にとってはギャップに感じることも――。

ぜひ、驚きの結末を予想してみてください。

本当にあった田舎クイズ「ドアを開けた先の“きつい”体験」

田舎のお店でトイレを借りた主人公。ドアを開けた瞬間、ある違いに直面します。

普段はあまり意識しないものの、いざ使うとなると戸惑いが生まれる瞬間です。

さて、主人公が田舎のトイレでした「きつい」体験とは何だったのでしょう?

① さすが田舎、まだ居たんですね「トイレの花子さんに会って気絶した」

② じいちゃんちもこうだったなー「和式トイレのきつい姿勢で腰が爆発」

③ 屋内で合う昆虫の怖さったら…「巨大カマドウマがいて入れなかった」

気になる続きは、本編で確認してみてください。

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※答えはこの記事の最後にあります。

わかっちゃいるけど、慣れていないと戸惑う

普段使っていないタイプの設備は、いざ使う場面になると想像以上に扱いにくさを感じることがあります。

特に使い方が変わるものは、想像以上に負担がかかることも。日常の中で意識していない“慣れ”が、こうした場面で差として現れます。

場所が変わると当たり前も変わる――そんな実感を与えてくれるエピソードといえそうです。

▶というわけで、今回の答えは② じいちゃんちもこうだったなー「和式トイレのきつい姿勢で腰が爆発」でした! 「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で涙の結末をチェック!!