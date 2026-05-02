阪神、巨人に7-5で勝利

先発投手：阪神の大竹耕太郎は7回1失点の好投（4安打5奪三振）、巨人の又木鉄平は5回2失点で敗戦投手 得点経過： 1回裏：阪神が1点を追加 3回裏：阪神が1点を追加 7回表：巨人が1点を追加 注目選手：阪神の佐藤輝明が1本塁打、2打点、4安打、3得点の活躍、阪神の中野拓夢が2打点の活躍、阪神の大山悠輔が3安打の活躍。

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