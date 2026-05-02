ＤｅＮＡ、ヤクルトを1点リード

5回にＤｅＮＡが2点先制も、ヤクルトが4点返し逆転。しかし6回表、ＤｅＮＡがＣ・ヒュンメルの3打点含む3得点で再びリードを奪った。入江も2打点と活躍。

【スタメン】

ヤクルト: 1(右)丸山　和郁 2(中)岩田　幸宏 3(左)増田　珠 4(一)茂木　栄五郎 5(二)内山　壮真 6(遊)武岡　龍世 7(捕)鈴木　叶 8(三)田中　陽翔 9(投)小川　泰弘

ＤｅＮＡ: 1(中)三森　大貴 2(左)度会　隆輝 3(一)佐野　恵太 4(三)宮﨑　敏郎 5(右)Ｃ・ヒュンメル 6(遊)京田　陽太 7(捕)戸柱　恭孝 8(二)林　琢真 9(投)入江　大生

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4