ＤｅＮＡ、ヤクルトを1点リード
5回にＤｅＮＡが2点先制も、ヤクルトが4点返し逆転。しかし6回表、ＤｅＮＡがＣ・ヒュンメルの3打点含む3得点で再びリードを奪った。入江も2打点と活躍。
【スタメン】
ヤクルト: 1(右)丸山 和郁 2(中)岩田 幸宏 3(左)増田 珠 4(一)茂木 栄五郎 5(二)内山 壮真 6(遊)武岡 龍世 7(捕)鈴木 叶 8(三)田中 陽翔 9(投)小川 泰弘
ＤｅＮＡ: 1(中)三森 大貴 2(左)度会 隆輝 3(一)佐野 恵太 4(三)宮﨑 敏郎 5(右)Ｃ・ヒュンメル 6(遊)京田 陽太 7(捕)戸柱 恭孝 8(二)林 琢真 9(投)入江 大生
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|28
|17
|10
|1
|.630
|-
|2
|ヤクルト
|29
|18
|11
|0
|.621
|0
|3
|巨人
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|27
|13
|14
|0
|.481
|4
|5
|広島
|26
|10
|15
|1
|.400
|6
|6
|中日
|28
|8
|20
|0
|.286
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|28
|17
|11
|0
|.607
|-
|2
|ソフトバンク
|27
|15
|12
|0
|.556
|1
|3
|西武
|30
|14
|15
|1
|.483
|3
|4
|日本ハム
|30
|14
|16
|0
|.467
|4
|5
|ロッテ
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|5
|楽天
|28
|12
|15
|1
|.444
|4