オリックス、乱打戦を制し日本ハムに1点差勝利

先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが2回2/3回6失点、日本ハムの古林　睿煬は4回2失点 得点経過： 1回裏：日本ハムが4点を追加 2回表：オリックスが2点を追加 2回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの清宮　幸太郎が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、日本ハムの大塚　瑠晏が1本塁打の活躍、日本ハムのＦ・レイエスが3打点、3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4