オリックス、乱打戦を制し日本ハムに1点差勝利
先発投手：オリックスはＡ・エスピノーザが2回2/3回6失点、日本ハムの古林 睿煬は4回2失点 得点経過： 1回裏：日本ハムが4点を追加 2回表：オリックスが2点を追加 2回裏：日本ハムが1点を追加 注目選手：日本ハムの清宮 幸太郎が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍、日本ハムの大塚 瑠晏が1本塁打の活躍、日本ハムのＦ・レイエスが3打点、3安打、2得点の活躍。
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|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|28
|17
|10
|1
|.630
|-
|2
|ヤクルト
|29
|18
|11
|0
|.621
|0
|3
|巨人
|28
|16
|12
|0
|.571
|1
|4
|DeNA
|27
|13
|14
|0
|.481
|4
|5
|広島
|26
|10
|15
|1
|.400
|6
|6
|中日
|28
|8
|20
|0
|.286
|9
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|28
|17
|11
|0
|.607
|-
|2
|ソフトバンク
|27
|15
|12
|0
|.556
|1
|3
|西武
|30
|14
|15
|1
|.483
|3
|4
|日本ハム
|30
|14
|16
|0
|.467
|4
|5
|ロッテ
|27
|12
|15
|0
|.444
|4
|5
|楽天
|28
|12
|15
|1
|.444
|4