中日が広島に完封勝利

先発投手：中日の大野雄大が6回0失点の好投（4安打4奪三振）、広島のＦ・ターノックは5回0失点 得点経過： 7回表：中日が4点を追加 注目選手：中日の細川成也が2打点の活躍、中日の田中幹也が3安打の活躍。

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