DeNA vs ヤクルト 序盤は投手戦

両チーム無得点のまま3回を終えた。DeNA、ヤクルトともに序盤は譲らず、0-0の同点で中盤へ向かう展開。両チームとも得点を奪えず、緊迫した投手戦となっている。

【スタメン】

ヤクルト: 1(右)丸山和 2(中)岩田 3(左)増田 4(一)茂木 5(二)内山 6(遊)武岡 7(捕)鈴木叶 8(三)田中 9(投)小川

ＤｅＮＡ: 1(中)三森 2(左)度会 3(一)佐野 4(三)宮﨑 5(右)ヒュンメル 6(遊)京田 7(捕)戸柱 8(二)林 9(投)入江

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「横浜DeNAベイスターズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 28 17 10 1 .630 -
2 ヤクルト 29 18 11 0 .621 0
3 巨人 28 16 12 0 .571 1
4 DeNA 27 13 14 0 .481 4
5 広島 26 10 15 1 .400 6
6 中日 28 8 20 0 .286 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 28 17 11 0 .607 -
2 ソフトバンク 27 15 12 0 .556 1
3 西武 30 14 15 1 .483 3
4 日本ハム 30 14 16 0 .467 4
5 ロッテ 27 12 15 0 .444 4
5 楽天 28 12 15 1 .444 4