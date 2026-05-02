四角い缶に入った懐かしのキャンディ「サクマドロップス」。 何色が出るのか分からないワクワク感と、宝石のように輝くドロップスに魅了された人も多いはず。そんなサクマドロップスが、このたび“チャーム”になって登場し、SNSで大きな話題を呼んでいます。

サクマドロップスのチャーム

こちらが、サクマドロップスのチャームです。七色のドロップスが宝石のようにキラキラ輝き、思わず手に取りたくなる可愛さです。

SNSで紹介されると、「おわーーーーー!!!!ほしーーーーー!!!!」「めっちゃかわいい」「これ分かってても口に入れてしまう自信ある笑」「これはヤバい。買わねば」といった声や、「ヤバい。SixTONESと幻のメンバー間宮くんカラーだ笑」「かっわ!!!推し色とか欲し〜」と、推しのカラーに注目する人も。サクマドロップスが推し活に使われる日が来るとは、サクマ製菓さんも思ってもみなかったでしょうね(笑)。

実はサクマドロップスのアクセサリーシリーズは、ほかにもブレスレットやイヤリングなどなど多数展開中。どれも涼しげで、これからの季節にぴったりです。

サクマドロップスのアクセサリーシリーズ

アクセサリーの画像は、サクマ製菓公式Instagramにたくさんアップされていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。