理系の人なら、見ただけでワクワクしちゃう緑と白の箱のキムワイプ。以前、キムワイプ公式がぷっくりシールを自作し、「需要ある?」(@kimwipes_creciaより引用)と公開したところ、大きな反響が。マイナビニュースでも取り上げました! その時の作品がこちら!

擬人化したキムワイプがかわい過ぎて、理系民は萌え萌えです。それに味をしめたキムワイプ公式の中の人、シール作りにすっかりハマってしまったようで……

需要あったので夜な夜なキムワイプのシール帳作りました。どのシールがレート高そうか教えて。

(@kimwipes_creciaより引用)

シール帳が埋まるくらい、たくさん作りましたね。どれも可愛い!

SNSでは、「理系大学生しかお会いしないキムワイプwww」「いや全部可愛い!!これは欲しい!」「すごく刺さる」「ボンドロで初めて欲しいと思った」「受注生産頼む」とまたまた話題に。

レート高そうなシールには、「ハートが飛んでるやつ!」「『進捗ダメです』が個人的にツボ」「えぇーキムタオルシールも欲しい」「スタンプだと"泣くなよ"が好きです笑」「え!!ロゴシールと花火見てるティッシュのやつかわいい!!!!」「個人的にはロゴ好きです!」といった声が上がり、理系民を中心にSNSは大盛り上がりです!

かなりの需要が期待できるキムワイプシールですが、今のところ販売はされていません。みなさんも自作してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、こちらのシールはレジンを使用して作っているようです。レジンの取り扱いには注意が必要ですが、理系民であれば問題ないでしょう。なお、当然のことながら、公式さんは「もちろんレジンの拭き取りにはキムワイプ使った」(@kimwipes_creciaより引用)とのことでした(笑)