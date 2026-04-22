厚みのある書籍や信書などを送るのに便利なレターパックですが、厚紙でしっかりと封がされているため、ハサミやカッターが手元にないと、ビリビリに破けてしまいがち。うっかり中の書類も破れてしまった、なんてことも。

そこで、ゆうパック【日本郵便公式】(@yupack_official)からみなさんに質問です!

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📢 #レターパック をご利用のみなさんに質問!

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はさみやカッターが手元になく、開封の際についビリビリに…という経験はありませんか?😢

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レターパックは内容品が守られるよう丈夫に作られているのですが、きれいに開封できるコツや工夫があれば、

ぜひコメントで教えてください💬

(@yupack_officialより引用)

これ、筆者も経験ありますが、手で開けるのって大変なんですよね。指先に力を入れないといけませんし、地味に痛い。しかし、これからは大丈夫です。ゆうパック【日本郵便公式】がきれいに開封するコツを募り、実際に検証したところ、最適解が見つかったそうです。こちらです!

コメントでいただいた「横から開ける」が一番きれいでした…!

開封は3つのステップでお試しください✨

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① 端を起こすように開封

② そのままゆっくりと起こす

③ 逆の端までたどり着いたら、隙間に指を入れて切れ込みを 入れるようにはがす

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今後も皆様の声をお聞きしながら、より良いサービスを目指します💡

(@yupack_officialより引用)

なるほど! 「横から」とは思いつかなかったですね。

まさかの方法に、フォロワーからは「そっちか、、、毎回閉めたとこと戦ってた………(そして勝てない」「こんな開け方あるんだ」「まさかのそっち!!!今まで豪快にパリィぃぃって開けてました。今度やってみます!」「次にレターパック届いたら試してみよう」といった声が続々と寄せられています。ハサミやカッターがないときに、みなさんも試してみては?