フィリピンのBINI、サマーソニック出演決定　東京3日目ビーチステージは「ユーロダンス・パラダイス」

サマーソニック2026の第8弾追加アーティストが発表された。

8月15日（土）の東京公演には、既に出演が決まっているカリスマアーティスト、mgk（マシン・ガン・ケリー）の3日連続出演が決定した。あわせて、22歳でラテン・グラミー賞の最優秀新人賞にノミネートされ、地元ではアリーナクラスの動員を誇るメキシコ出身のシンガーソングライター、HUMBE（ウンベ）の出演も決まった。

15日（土）東京・16日（日）大阪公演には、マンチェスター出身のギターロックバンドの新星、THE GUEST LISTが追加となった。

16日（日）東京・14日（金）大阪公演には、先日のコーチェラでも話題を呼び、世界のポップシーンを再定義するフィリピン出身の8人組ガールズグループ、BINIが決定。さらに、ワン・ダイレクションを生んだサイモン・コーウェルがプロデュースを手掛け、高いカリスマ性とエネルギーを備えた7人組の実力派UKボーイバンド、DECEMBER 10も加わる。新世代のポップシーンを凝縮した1日となりそうだ。

さらに、16日のサマソニ東京・ビーチステージは「EURODANCE PARADISE」と銘打ち、90年代に一世を風靡したREAL McCOY、SNAP!のTHEA AUSTIN、CRYSTAL WATERSというユーロダンスの頂点が集結する。サマソニのビーチが一夜限りの楽園に変わりそうだ。

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SUMMER SONIC 2026

2026年8月14日（金）・15日（土）・16日（日）

東京会場：ZOZOマリンスタジアム & 幕張メッセ

大阪会場：万博記念公園

https://www.summersonic.com/

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