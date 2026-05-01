SBI証券は4月30日、同社が運営する公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ!」において、動画配信サービス「ABEMA」の人気結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ』シリーズとのタイアップ企画『恋リア夫婦のお財布事情を覗き見！』を公開したと発表した。

本企画は、恋愛リアリティーショーとのコラボレーション第3弾となる。

“恋リア夫婦”のリアルな家計に密着

今回のコンテンツでは、2025年放送の『さよならプロポーズ via スペイン』で結婚を選択したタカミツ＆タマミ夫妻の日常に密着。子どもにも恵まれた生活の中で直面する、

家計管理

節約

教育資金

将来の生活資金

といった現実的なテーマを取り上げている。

子育て世帯を中心に、日常生活に役立つマネー知識を“楽しみながら学べる”内容として構成されている。

スタジオパートには、『さよならプロポーズ via オーストラリア』で見届け人を務めるヒコロヒー氏が出演。さらに、節約・投資系YouTuberのふゆこ氏も登場し、夫婦の生活を題材に共感型のマネー解説を行う。

若年層・子育て世帯に向けたコンテンツ強化

SBI証券の公式YouTubeチャンネル「ビジネスドライブ!」は、金融業界の公式チャンネルとして登録者数No.1（2026年4月16日時点、同社調べ）を誇る。

同チャンネルではこれまで、

推し活とお金をテーマにした「マネーチョイス」

若年層の日常と投資を描く「モノイリ3姉妹」

お金の悩みに向き合う「マネーセラピー」

などのシリーズを展開し、若年層を中心に“楽しみながら学べる”金融コンテンツを提供してきた。

今後は20～30代への情報発信を継続しつつ、2027年に施行が見込まれる「こどもNISA（仮称）」も見据え、子育て世帯向けの情報発信を強化。教育資金と投資の関係を分かりやすく解説する新コンテンツの展開も予定している。