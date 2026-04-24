SBI証券は4月24日、大和証券、SBI新生銀行、BOOSTRY、大阪デジタルエクスチェンジ（ODX）、ディーカレットDCPと共同で進めていた、国内初となるトークン化預金を活用したセキュリティトークン（ST）決済の実発行検証を完了したと発表した。

今回の検証では、トークン化預金「DCJPY」を用い、STの二次流通市場におけるDVP（証券の引き渡しと代金決済を同時に行う方式）決済の実現可能性を確認した。

トークン化預金を使ったST決済を検証

ST市場では、証券の受け渡しがブロックチェーン上で即時に行われる一方、資金決済は銀行振込が中心となっており、決済リスクや事務負担が課題とされてきた。

今回のプロジェクトでは、BOOSTRYのブロックチェーン基盤「ibet for Fin」で管理されるSTと、ディーカレットDCPのネットワーク上でSBI新生銀行が発行するDCJPYを連携。2026年3月に、ディーカレットDCPが発行したデジタル社債を対象に、大和証券とSBI証券間で売買・決済オペレーションを行った。

実証スキーム図

国内初の実発行検証が完了

検証では、大和証券からSBI証券への二次取引、およびSBI証券から大和証券への三次取引を対象に、一連の証券・資金決済フローを確認。STとデジタル通貨を実際に発行したうえでのDVP決済検証は国内初としている。

各社は今回の取り組みにより、デジタル通貨を活用したST決済の実現可能性と、商用化に向けた実務課題を把握できたとしている。

今後はスモールスタートで商用化検討

今後は、限られた参加者による小規模運用から開始し、証券会社間のDVP取引や資金清算業務の効率化モデルを具体化していく方針。中長期的には、参加主体の拡大や既存市場インフラとの接続、標準化も視野に入れる。

SBI証券は、証券取引・決済のデジタル化が進む中、今回の検証成果が取引・決済インフラの高度化につながるとしている。