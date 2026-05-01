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2026.05.01 18:00 みずほPayPayドーム福岡
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 1 0
ソフトバンク 0 0 0 1 0
  • OUT

    4番 近藤 健介 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 平良 竜哉 ショートライナー 3アウト

  • OUT

    9番 太田 光 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    8番 中島 大輔 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 Ｌ・ボイト 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 栗原 陵矢 ファーストダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    2番 周東 佑京 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    1番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 黒川 史陽 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 伊藤 裕季也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 浅村 栄斗 フォアボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    3番 村林 一輝 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 辰己 涼介 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 平良 竜哉 デッドボール ランナー：1塁

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