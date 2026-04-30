ＤｅＮＡが中日に4点差で勝利
先発投手：ＤｅＮＡは篠木健太郎が6回2失点の好投（3安打6奪三振）、中日のＫ・マラーは6回1/3回4失点で敗戦投手 得点経過： 2回表：ＤｅＮＡが1点を追加 2回裏：中日が1点を追加 5回表：ＤｅＮＡが1点を追加 注目選手：中日の細川成也が1本塁打の活躍、ＤｅＮＡのＣ・ヒュンメルが1本塁打、3打点、3安打、2得点の活躍、ＤｅＮＡの山本祐大が1本塁打、3得点の活躍。
※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|26
|16
|9
|1
|.640
|-
|2
|ヤクルト
|27
|17
|10
|0
|.630
|0
|3
|巨人
|26
|15
|11
|0
|.577
|1
|4
|DeNA
|25
|12
|13
|0
|.480
|4
|5
|広島
|24
|8
|15
|1
|.348
|7
|6
|中日
|26
|8
|18
|0
|.308
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|28
|13
|14
|1
|.481
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|28
|12
|16
|0
|.429
|5