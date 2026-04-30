西武、2点リードで後半戦へ

日本ハム対西武は6回を終え、西武が2-0とリード。西武は2回裏に1点を先制すると、6回裏にも長谷川のタイムリーで追加点を挙げた。長谷川は本塁打による打点も記録。滝澤も打点を挙げ、西武が優位に試合を進めている。

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「日本ハムファイターズ」のニュースまとめ
「西武ライオンズ」のニュースまとめ

セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 26 16 9 1 .640 -
2 ヤクルト 27 17 10 0 .630 0
3 巨人 26 15 11 0 .577 1
4 DeNA 25 12 13 0 .480 4
5 広島 24 8 15 1 .348 7
6 中日 26 8 18 0 .308 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 28 13 14 1 .481 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 28 12 16 0 .429 5