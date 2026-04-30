阪神、ヤクルトに4点リードで後半戦へ

阪神は初回に3点を先制。ヤクルトも2回に内山、武岡の連続ホームランで2点を返すも、阪神は3回に1点、6回に大山の2打点などで2点を追加し、6-2とリードを広げた。

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