巨人、増田陸の1打点で1点リード

広島対巨人の一戦、6回を終えて巨人が1-0でリード。2回裏に巨人は増田陸選手のタイムリーで先制し、その後は両チームとも追加点を奪えず緊迫した投手戦となっている。

【スタメン】

巨人: 1(中)松本 剛 2(右)平山 功太 3(二)吉川 尚輝 4(左)Ｔ・キャベッジ 5(捕)岸田 行倫 6(三)坂本 勇人 7(一)増田 陸 8(遊)浦田 俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー

広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(三)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(左)野間 峻祥 6(遊)勝田 成 7(右)平川 蓮 8(捕)持丸 泰輝 9(投)玉村 昇悟

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