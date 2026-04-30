巨人、増田陸の1打点で1点リード

広島対巨人の一戦、6回を終えて巨人が1-0でリード。2回裏に巨人は増田陸選手のタイムリーで先制し、その後は両チームとも追加点を奪えず緊迫した投手戦となっている。

【スタメン】

巨人: 1(中)松本　剛 2(右)平山　功太 3(二)吉川　尚輝 4(左)Ｔ・キャベッジ 5(捕)岸田　行倫 6(三)坂本　勇人 7(一)増田　陸 8(遊)浦田　俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー

広島: 1(中)大盛　穂 2(二)菊池　涼介 3(三)小園　海斗 4(一)坂倉　将吾 5(左)野間　峻祥 6(遊)勝田　成 7(右)平川　蓮 8(捕)持丸　泰輝 9(投)玉村　昇悟

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 26 16 9 1 .640 -
2 ヤクルト 27 17 10 0 .630 0
3 巨人 26 15 11 0 .577 1
4 DeNA 25 12 13 0 .480 4
5 広島 24 8 15 1 .348 7
6 中日 26 8 18 0 .308 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 28 13 14 1 .481 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 28 12 16 0 .429 5