巨人、増田陸の1打点で1点リード
広島対巨人の一戦、6回を終えて巨人が1-0でリード。2回裏に巨人は増田陸選手のタイムリーで先制し、その後は両チームとも追加点を奪えず緊迫した投手戦となっている。
【スタメン】
巨人: 1(中)松本 剛 2(右)平山 功太 3(二)吉川 尚輝 4(左)Ｔ・キャベッジ 5(捕)岸田 行倫 6(三)坂本 勇人 7(一)増田 陸 8(遊)浦田 俊輔 9(投)Ｆ・ウィットリー
広島: 1(中)大盛 穂 2(二)菊池 涼介 3(三)小園 海斗 4(一)坂倉 将吾 5(左)野間 峻祥 6(遊)勝田 成 7(右)平川 蓮 8(捕)持丸 泰輝 9(投)玉村 昇悟
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「広島カープ」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|26
|16
|9
|1
|.640
|-
|2
|ヤクルト
|27
|17
|10
|0
|.630
|0
|3
|巨人
|26
|15
|11
|0
|.577
|1
|4
|DeNA
|25
|12
|13
|0
|.480
|4
|5
|広島
|24
|8
|15
|1
|.348
|7
|6
|中日
|26
|8
|18
|0
|.308
|8
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|オリックス
|27
|17
|10
|0
|.630
|-
|2
|ソフトバンク
|26
|14
|12
|0
|.538
|2
|3
|西武
|28
|13
|14
|1
|.481
|4
|4
|ロッテ
|26
|12
|14
|0
|.462
|4
|4
|楽天
|27
|12
|14
|1
|.462
|4
|6
|日本ハム
|28
|12
|16
|0
|.429
|5