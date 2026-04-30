広島、終盤の逆転劇で巨人に3-2で勝利

先発投手：広島は玉村昇悟が5回1失点の好投（6安打5奪三振）、巨人のF・ウィットリーは6回0失点。得点経過： 2回裏：巨人が1点を追加 7回裏：巨人が1点を追加 8回表：広島が3点を奪い逆転。注目選手：巨人の増田陸が1本塁打、2打点の活躍、広島の坂倉将吾が1本塁打、3打点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 26 16 9 1 .640 -
2 ヤクルト 27 17 10 0 .630 0
3 巨人 26 15 11 0 .577 1
4 DeNA 25 12 13 0 .480 4
5 広島 24 8 15 1 .348 7
6 中日 26 8 18 0 .308 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 28 13 14 1 .481 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 28 12 16 0 .429 5