阪神、ヤクルトに10-2で圧勝

阪神は西　勇輝が5回2失点の好投（4安打3奪三振）、ヤクルトの高梨　裕稔は6回1/3回8失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：阪神が3点を追加 2回裏：ヤクルトが2点を追加 3回表：阪神が1点を追加 注目選手：ヤクルトの内山　壮真が1本塁打、ヤクルトの武岡　龍世が1本塁打、阪神の佐藤　輝明が1本塁打、2打点、3安打、2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 26 16 9 1 .640 -
2 ヤクルト 27 17 10 0 .630 0
3 巨人 26 15 11 0 .577 1
4 DeNA 25 12 13 0 .480 4
5 広島 24 8 15 1 .348 7
6 中日 26 8 18 0 .308 8

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 オリックス 27 17 10 0 .630 -
2 ソフトバンク 26 14 12 0 .538 2
3 西武 28 13 14 1 .481 4
4 ロッテ 26 12 14 0 .462 4
4 楽天 27 12 14 1 .462 4
6 日本ハム 28 12 16 0 .429 5