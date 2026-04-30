マルハン東日本は5月29日～31日、次世代ファン育成を目的とした「ヲトナ基地プロジェクト」第6弾として、体験型フードフェス「脳汁横丁2026」をベルサール秋葉原(東京都千代田区)で開催する。

脳汁祝祭空間

同プロジェクトは、自分の「好き」を大切にしながら、日々を熱狂的に生きるヲトナたちを応援する取り組み。高揚感を象徴する「脳汁」をテーマに、本能や熱狂を解放する「奉脳祭」をコンセプトとしたフードフェスとなっている。

企画監修は、クリエイティブディレクター・イベントプロデューサー・DJとして幅広く活躍するクリエイター アフロマンス氏。会場には、150個の提灯が集まって巨大なスクリーンとなる「提灯マッピングステージ」が登場する。ステージではDJやアーティストによるパフォーマンスを展開する。

提灯マッピングステージ

イベントオリジナル楽曲「脳汁音頭」によるライブも開催する。

脳汁音頭

飲食面では、トミー(水溜りボンド)、マナリス、メンチニキらクリエイターとコラボした「脳汁屋台」が出店する。フードやドリンクに脳汁要素を融合するだけでなく、「予想を裏切る」「なんだかクセになる」「思わず写真を撮りたくなる」といったユニークな食体験ができる。

脳汁屋台

会場には、ガソリンスタンド風のドリンクスタンド「脳汁スタンド」が登場。トリガーを引くとLEDが仕込まれたホースから光りながらドリンクが注がれる。

脳汁スタンド

そのほか、謎解きやゲームなどの脳汁体験コンテンツも豊富に用意する。入場料は無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)。