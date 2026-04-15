日本アイスクリーム協会は5月8日、アイスクリームの日を記念し、「アイスクリームフェスタ2026」を全国8都市で開催する。

アイスクリームフェスタ2026

アイスクリームの日は、1964年、当時の東京アイスクリーム協会が5月9日を「アイスクリームデー」と定め、都内の施設や病院などにアイスクリームを寄贈したほか、ホテルでのイベントを開催したことが始まり。以降、5月9日をアイスクリームの日として、全国各地で福祉施設への寄贈やプレゼント企画などを実施し、アイスクリームのPR活動を推進している。

今年は前日の5月8日に東京、神戸、名古屋、福岡、札幌、広島、仙台、金沢の8都市でイベントを開催する。メーカー各社のアイスクリームを全国で合計1万個無料配布し、「アイスクリームのおいしさ・楽しさ」を届ける。

アイスクリームフェスタ 昨年の様子

各会場の詳細は以下の通り。

東京では「サンシャインシティ噴水広場」(豊島区東池袋)にて13:00から開始。神戸会場は「神戸ハーバーランドセンタービルスペースシアター」(神戸市中央区)で13:00から、名古屋会場は「グローバルゲートアトリウム・オープンエアプラザ」(名古屋市中村区)で13:00から、福岡会場は「福岡三越ライオン広場」(福岡市中央区)で13:00から実施する。

札幌会場は「札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場」で14:00～17:00まで実施するが、参加には事前QR登録が必要となる。広島会場は「広島駅南口地下広場」(広島市南区)で13:00から、仙台会場は「JR仙台イーストゲートビル1Fダテリウム」(仙台市宮城野区)で13:00から、金沢会場は「金沢エムザ前」(金沢市武蔵町)で14:00から、それぞれ開始する。

参加企業は赤城乳業、井村屋、江崎グリコ、ハーゲンダッツジャパン、明治、森永乳業、ロッテなど。札幌会場を除くいずれの会場もアイスクリームがなくなり次第終了となる。