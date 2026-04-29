ザ・ダムド、50周年ツアー東京と大阪で開催決定

ザ・ダムドが、50周年ツアーの日本公演を9月に東京と大阪で開催することを発表した。

初シングル「New Rose」、デビュー・アルバム『地獄に堕ちた野郎ども（Damned Damned Damned）』で結成すぐにパンク誕生の歴史に欠かせない名盤を完成させた、三大ロンドン・パンク・バンドの一つである重鎮ダムドの見逃せない公演となる。

＜ライブ情報＞

大阪9月17日（木）GORILLA HALL OSAKA

SUPPORT ACT 出演予定あり

Open 18:00 / Start 19:00

TICKETS：11000円（税込/All Standing /1 ドリンク代別途）

キョードーインフォメーション 0570-200-888

東京9月19日（土）豊洲 PIT

SUPPORT ACT 出演予定あり

OPEN 16:00 / START 17:00

■TICKETS：11000円（税込/All Standing/1 ﾄﾞﾘﾝｸ代別途）

クリエイティブマン 03-3499-6669

公演ウェブサイト：https://www.creativeman.co.jp/event/the-damned26/

企画・制作：クリエイティブマンプロダクション

※公演の延期、中止以外での払い戻しはいたしません。※未就学児（6歳未満）のご入場はお断りいたします。

チケット一般発売日：5月30日（土）〜各プレイガイドにて発売開始