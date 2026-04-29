2026年４月３日に発売された『将棋世界2026年５月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、今期初戦から９連勝でＢ級１組復帰を果たした久保利明九段インタビュー「行けるところまで行く」を収録しています。本稿では当記事より、一部を抜粋してお送りします。

久保利明九段インタビュー「行けるところまで行く」

今期Ｂ級２組で初戦から９連勝というすばらしい成績でＢ級１組復帰を果たした久保利明九段。50歳の節目に見事な結果を残すことができた要因や、独特の勉強法、今後の戦い方について大いに語ってもらった。

●よろしくお願いします。まずは順位戦でのＢ級１組への昇級、おめでとうございます。

ありがとうございます。

●昇級が決まったときの率直な気持ちをお聞かせください。

去年の今頃は、降級点がつくかどうかという戦いをしていたので、今期は頑張りたいと思っていました。幸い結果につながってよかったです。

●Ｂ級２組では第82期は４勝６敗、第83期は５勝５敗と苦戦が続いていたかと思います。

この３年間の戦いを振り返ると、本当にもがいてたことが多かったです。いろいろとやりながらも結果が残せず、という繰り返しで、心が折れそうになったときもありますけれども、諦めずにやってきてよかったと思います。

●今期は９連勝で昇級を決められました。好調の要因は何でしょうか？

去年の夏頃から奨励会三段の自分の弟子とネット週１回くらい指すようになりました。弟子の調子が上がればと思って始めたものだったんですが、気がついたら私の調子が上がっていました。

●具体的にどのような効果があったのでしょう？

自分たちの世代の感覚とは違ったところがあって、自分がいいと思っていた局面が、あとで考えたら弟子のほうがよかったということがありました。その辺の感覚のズレを少しずつ調整できたのかなという気はしています。特に序盤については奨励会三段ともなると、相手のほうが詳しいということもあるので、自分も勉強になったところはありました。

●今期順位戦の９勝の中で特に印象に残っている将棋はありますか？

鈴木大介さんとの対局です。千日手になって、ホテルに帰ってきたのが午前３時ぐらいでした。小学生の頃からもう40年くらい同じ世界で戦い続けてるんですが、そういう方といまでもこうして全力で戦えるのはありがたいことだなと思って指していました。

（中略）

●続いては、現在の振り飛車についてお聞かせください。

いつの時代も振り飛車は常に少数派なので、厳しい時代はずっと続いてはいます。ただ、可能性はまだあると思っているので、厳しい中でも、ああでもないこうでもないと研究しています。

●振り飛車はＡＩの評価が低いとよく言われます。

それは外部の評価で、人間が出した評価ではありません。結局、戦うのは人間なので、ＡＩの評価はあまり意味がないと思っています。棋士のレベルがコンピュータ並になればこの評価でいいかもしれませんが、そこまでたどり着いていない段階で聞いてもしょうがないかなと。

（中略）

●具体的な戦型についてお聞きします。久保九段は四間飛車、三間飛車、中飛車、角交換振り飛車と満遍なく指されていますが、戦型についてはどう考えていますか？

同じことばかり続けていると相手に研究されてしまうということもありますが、その時々で自分の中で有力だなと思っている形をやりたくて、それを続けていたら、結果的にばらけた、という感じです。

●久保九段は相振り飛車はあまり指されていません。相手が振り飛車なら自分は居飛車にして対抗形にされています。

そうですね。若い頃は相振り飛車も結構やっていましたし、嫌いなわけではありません。ただ、なぜ対抗形が好きかというと、自分が居飛車をやったとして、自分が悪くなったら振り飛車が優秀だなと思えるじゃないですか（笑）。逆に自分がよくなったらその将棋は勝てるので。

●どっちに転んでもいい（笑）。

一局単位ではなく、長い目で見ているので、自分が居飛車を持ったときに相手がどんな手を指してくるのか勉強になります。もちろん、勝負なので勝つために指しますし、勝敗は絶対的なものですけど、振り飛車の優秀性に気づけるというのは、うれしいことではあります。

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ほかにも、

・ファンとともに選んだ羽生九段の名勝負ベスト10を発表し、勝又清和七段と長岡裕也六段が語り合う特別対談

・第84期 順位戦最終局 全クラスレポート

・戦術特集「三間飛車への挑戦状」

といった記事もあり、指す将・観る将はもちろん、全ての将棋ファンの方々に楽しんでいただける一冊になっています！

