2026年５月２日に発売された『将棋世界2026年６月号』（発行＝日本将棋連盟、販売＝マイナビ出版）は、プロ棋士が厳選した2025年度のベストバウト10「名局プレイバック」、糸谷哲郎九段（対局時八段）による第84期名人戦七番勝負第１局の自戦解説「力で争うシリーズに」など、読み応えのある記事を掲載しています。

2025年度のベストバウト10「名局プレイバック」

プロ棋士が厳選した2025年4月～2026年3月のベストバウト10を、棋士のコメントや棋譜のポイント解説と共に振り返る。

第84期名人戦七番勝負第１局 糸谷哲郎九段自戦解説「力で争うシリーズに」

第84期名人戦七番勝負は、藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑戦。名人戦第１局を戦う理事・糸谷八段の自戦解説でお届けする。

『将棋世界2026年６月号』、絶賛発売中!!

ほかにも、

・内山あや女流二段の特選自戦記「春の訪れは棒金と共に」

・戦術特集「プロが判定 ゴキ中への特効薬」

・逸木裕氏による将棋小説「王と指先」前編

といった記事もあり、指す将・観る将はもちろん、全ての将棋ファンの方々に楽しんでいただける一冊になっています！