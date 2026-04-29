小手伸也からの“苦情”に佐久間宣行氏が“反論”「いい加減にしてください(笑)」「無理筋だろ(笑)!」

「残酷なほど下手なんですよ!」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、俳優の小手伸也に訴えかけた――。

小手伸也

小手伸也にツッコミ「いやちょっと、無理筋だろ(笑)!」

小手は、18日放送のニッポン放送『サンドウィッチマン ザ・ラジオショー サタデー』にゲスト出演。芸人がドラマ出演することについて、好意的に語っていたが、「役を取られたとかはないですけど……。最近、元テレ東の佐久間宣行さんが、いろいろCMとかでお芝居してたりして」と佐久間氏に言及。「ちょっとキャラクターが似てると言われるところがあるから」とライバル視しているようで、「僕の仕事を取らないで。出役としてそちらに来られてしまうと……」と本音をもらした。

佐久間氏は、22日深夜の同局『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)で、「いやちょっと、無理筋だろ(笑)!」と反応。「私の芝居見ましたか? 特に、ジョージアはむごいですよ。ヒドいを通り越して。いい編集をしてくださいましたよ。残酷なほど下手なんですよ」と自虐し、「小手さん、いい加減にしてください(笑)。“仕事取らないで”っていうか、あなたの仕事までたどり着けません! むしろ、取れるぐらいまで育ててほしい。私に演技を教えてほしい」と懇願した。

演技の仕事をするたび、イジられている佐久間氏。現在、ある悩みを抱えているようで、「ディレクターなんで、(出演者に)演技の修正をするわけですよ。仕事で。“ちょっと違ったなぁ”とか言うわけ。例えば、過去の『トークサバイバー!』とかも、“ちょっとここのニュアンス違いますかね～”って」と吐露。現場で演技指導をすると、「どの口が言ってんだ!」と思われてしまうとこぼし、「ディレクターに弊害が出ちゃうから。それをちょっと直したい」と本気で落ち込んでいた。

なお『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。