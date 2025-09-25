イライラ、肩こり、だるさ……病院に行くほどではない不調を感じてる人は多いもの。その原因のひとつとして「自律神経の乱れ」が考えられます。

今回は自律神経の名医、順天堂大学医学部・小林弘幸教授による『カラダの不調が9割消える! 自律神経の整え方見るだけノート』(宝島社)より「非日常空間でのリフレッシュ」についてお届けします。

■「神社に行く人は成功する」は理にかなっている

日常の流れを少し変えるだけで自律神経は安定します。疲れたときは身近な神社を訪ね、非日常に触れて気分転換をしましょう。

「神社に行く人は成功する」とよくいわれますが、自律神経の観点からすると、理にかなっているといえます。神社にはたくさんの自然があり、厳かな雰囲気に身を包まれて気持ちのリフレッシュにもなるでしょう。成功のためには、自律神経のバランスが安定し、健康なカラダや前向きな気持ちを持つことが必要ですから、それらがかなう神社という場所は心身のパワースポットなのです。

思い出の場所を訪ねることも、心身のリフレッシュに効果的です。都市に住んでいると、街も人も時代による変化と無縁ではいられません。それでも昔懐かしい場所を歩けば、学校や公園など記憶を呼び戻す印象的なシチュエーションに出合えるはず。そうするうちに、落ち込んだ気持ちも噓のように晴れることでしょう。過去の記憶に触れることで日常の感じ方にも変化が表れます。

●日常の流れを変える場所へ行く