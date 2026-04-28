Hard-Fi、ザ・クラッシュにインスパイアされた新曲「Looking For Fun」公開

英イングランドのステインズ・アポン・テムズ（西ロンドン郊外）のインディーバンド、ハード・ファイが、狂った世界を鋭く見つめるニューシングル「Looking For Fun」をリリース、待望のニューアルバムからの先行シングルを公開した。

ギターを全面に押し出した新曲「Looking For Fun」は、彼らの真骨頂と言える熱い一曲。「この”Looking For Fun”は、ザ・クラッシュの”(White Man) In Hammersmith Palais（ハマースミス宮殿の白人）”の歌詞の最後の一節にインスパイアされた」と、フロントマンのリチャード・アーチャーは説明する。「みんなから虐められる中で、人生の喜びを見つけようとすることを歌っているんだ」。

6月19日にV2レコードよりリリースされる15年ぶりのニューアルバム『Sweating Someone Elses Fever』は、彼らの代名詞である元タクシー事務所を改装したスタジオ、チェリー・リップスで2025年を通して書き下ろされレコーディングされた。フロントマンのリチャード・アーチャーと、長年のコラボレーターであるウォルジー・ホワイトがプロデュースを担当。窓の外に広がる分断された現代社会を見つめつつ、大胆なサウンドで描かれる。彼らの名盤デビュー作『Stars Of CCTV』に漲っていた鋭い社会批判はそのままに、新たな視点、新たなサウンド、そして苦労して手に入れた自由が新たに加わった。アルバムタイトルの『Sweating Someone Elses Fever』は、”他人のエゴに基づく争いに巻き込まれるな”というエルサルバドルのことわざから。やっと肩の重荷を下ろしたハード・ファイの現状を表している。プレッシャーから解放され、純粋に音楽を楽しむために再会し一緒に演奏する。

3月に公表されたファーストシングル「They Aint Your Friends」は、怪しげな警告を伴っていた。ネット上の偽りの結束や現代音楽界の偽善を痛烈に批判。ラジオ界を席巻したこの曲は、ジョー・ワイリーらから支持を得て、ヴァージン・ラジオの”今週のトラック”に選出されたほか、ラジオXの”デイタイム・プレイリスト”にも加えられた。彼らの復帰は、NME、Clash、Rolling Stone UKなど、多数のメディアから称賛され、歓迎されている。

その他、アルバムには、ハード・ファイ史上最もエモーショナルな楽曲の一つである「You Rule My Heart」を収録。ローレンス・オリヴィエ賞にノミネートされた女優でシンガーのクリステン・カミングス（舞台『Rent』、映画『ディセント２』）がゲストボーカルで参加する。また「Gigo Nada」（スペイン語で”私は何も言わない”の意）には、アーチャーが愛するクンビア音楽が取り入れられ、英国在住のコロンビア人ラッパーのマイク・カレが起用され、ゴリラズを彷彿とさせる予想外の興奮がもたらされる。

「Dont Go Making Plans」と「Aint Going Out Tonight」は斜陽のナイトライフシーンを捉え、「Humpback Whale」はテクノロジーと権力に目を向ける。「AIは命を救うかもしれないが、その恩恵が共有されなければ悪夢になるだろう」とアーチャーは警告する。

このアルバム『Sweating Someone Elses Fever』の制作は、ロックダウン中にアーチャーが行った『Stars Of CCTV』のライブ配信が温かく迎えられ、それに驚いたメンバーが再結成したことをきっかけにスタート。ロンドンのO2フォーラム・ケンティッシュ・タウンでの再結成公演は、数分でチケットが完売し、4人は改めて自分たちの原点を確認することに。そして2024年のEP『Dont Go Making Plans』が誕生し、当然のように新曲が生み出されていった。

＜リリース情報＞

Hard-Fi

ニュー・シングル 「Looking For Fun」

配信中

レーベル：V2 Records Benelux

配信リンク：https://orcd.co/lookingforfun

Hard-Fi

ニュー・アルバム『Sweating Someone Elses Fever』

リリース日：2026年6月19日

レーベル：V2 Records Benelux

配信リンク：https://orcd.co/sweating-someone-else-s-fever-hard-fi

Website https://www.hardfiofficial.com/