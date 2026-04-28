LE SSERAFIMが2度目のワールドツアー決定、世界23都市32公演開催

5人組グループ・LE SSERAFIMにとって2度目となるワールドツアー『2026 LESSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』の開催が決定した。2026年7月11、12日の仁川公演を皮切りに、日本5都市（大阪・神奈川・静岡・宮城・福岡）11公演を含む、アジア・北米・欧州など世界23都市32公演で開催される。

日本公演『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN』は、大阪・大阪城ホール（7月25,26日）、神奈川・Kアリーナ横浜（7月30,8月1,2日）、静岡・エコパアリーナ（8月8,9日）、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ（8月18,19日）、福岡・マリンメッセ福岡A館（9月2,3日）の5都市11公演での開催となる。

5月22日には、2023年にリリースした1st Studio Album『UNFORGIVEN』以来、約3年ぶりとなるスタジオアルバム、2nd Studio Album『PUREFLOW』pt.1のリリースを控えている。

＜ライブ情報＞

『2026 LE SSERAFIM TOUR 'PUREFLOW' IN JAPAN』公演概要（予定）

＜日時・会場/開場・開演時間＞

[大阪] 大阪城ホール

2026年7月25日(土) 開場 16:00／開演 18:00

2026年7月26日(日) 開場 14:00／開演 16:00

[神奈川] Kアリーナ横浜

2026年7月30日(木) 開場 16:30／開演 18:30

2026年8月1日(土) 開場 16:00／開演 18:00

2026年8月2日(日) 開場 14:00／開演 16:00

[静岡] エコパアリーナ

2026年8月8日(土) 開場 16:00／開演 18:00

2026年8月9日(日) 開場 14:00／開演 16:00

[宮城] セキスイハイムスーパーアリーナ

2026年8月18日(火) 開場 16:00／開演 18:00

2026年8月19日(水) 開場 16:00／開演 18:00

[福岡] マリンメッセ福岡A館

2026年9月2日(水) 開場 16:30／開演 18:30

2026年9月3日(木) 開場 16:30／開演 18:30

＜チケット料金＞

◼︎指定席

16,500円(税込)

■VIP席 (アップグレードチケット)

27,500円(税込)

CONFIDENTIAL

※FEARNOT Membership限定

※指定席16,500円＋アップグレードチケット11,000円