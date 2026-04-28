母の日、どうする問題。今年も例年通り「まあ何か送るか……」と済ませてしまうのはそろそろ卒業して、せっかくならちゃんとうれしいモノを贈りたい。大人だもの。

そんな人にちょっと覗いてほしいのが「きらめくストア」の母の日特集だ。北海道のお取り寄せグルメを中心に、誰もが確実に喜ぶ逸品がズラリと並ぶこの特集。今回はその中から、実際に食べてみて「間違いない!」と感じた3商品をピックアップしてみた!

「きらめくストア」母の日特集で、北海道の素材を生かしたギフトを

「きらめくストア」が提案する母の日特集。北海道ならではの豊かな素材を生かしたスイーツや和菓子、絶品グルメ、そして日常を彩る上質な雑貨まで、確実に母の笑顔が勝ち取れるようなラインナップとなっている。

今回はそのなかでも「特にこれは間違いない」と激推ししたい商品を3つほど選んでみたので、さっそくいってみよう～!

【数量限定】母の日のシマエナガ(練り切り)

まずは数量限定の「母の日のシマエナガ(練り切り)」。箱を開けた瞬間、多くの人が思わず声を上げてしまうだろう。なぜならそこには……

北海道の冬の象徴であり、「雪の妖精」として愛されるシマエナガが、なんとも愛らしい姿で並んでいるのだから……!

いや、この可愛さはさすがに反則でしょ……。むしろ母というより、気になる女性にホワイトデーなどで贈りたくなるビジュアルである。可愛すぎる。

職人が一つひとつ手作業で仕上げたそうで、カーネーションを大切そうに抱えたシマエナガの姿にはもはや悶絶するほかない。昭和45年創業、小樽の老舗「つくし牧田」の技術がこの小さな和菓子の中に凝縮されているようだ。

食べるのが申し訳ないくらいだが、意を決して一口いただくと……

めっちゃ美味……!! 生地のもっちりとした食感、そして舌の上ですっと消えていくようなしっとりとした口どけ。先代から受け継いだという伝統のレシピだそうだが、こんなにもモダンで美味しいって、一体どういうこと……?

甘さは非常に上品で、決して重くない。洗練された和の甘みが、いつものティータイムを一揆に贅沢なものに変えてくれる。見た目の可愛さだけで選んでもまず後悔はしないが、その味も含めてすべての実力が折り紙付き。50セット限定という希少性も、ギフトとしての特別感をさらに高めている。

「ひとくちでしあわせを 北海道生どらきゃら」2箱セット

続いては、話題沸騰中の新感覚スイーツ「ひとくちでしあわせを 北海道生どらきゃら」。洞爺湖温泉街の老舗「岡田屋」と「きらめくストア」が共同開発したこの逸品は、新千歳空港のポップアップストアで累計5,000セット以上を売り上げたという怪物級の人気を誇る。

箱を空けてみると、ひとくちサイズのどら焼きが宝石のように並んでいる。5種類のフレーバーが個包装されているのも嬉しいポイント。これなら母も自分のペースで少しずつ楽しめるに違いない。

どら焼きは小さいながらもキャラメルはたっぷり入っていて、中身は……

こんな感じ! 最もオーソドックスなフレーバー「北海道しあわせキャラメル味」を食べてみると……

震えるほど美味しい……!!!! 生地はふわふわで、中の生キャラメル餡がとにかく濃厚! キャラメルのなめらかさと深いコクが、生地の甘みと絶妙なバランスで溶け合う。これはウマい。あまりにもウマい。ひと口サイズでもインパクト抜群で、多幸感が物凄い……!

他にもほろ苦さと甘さが絶妙な「至福の抹茶味」や「贅沢コーヒー味」、爽やかな香りで特別感もある「北海道芳醇メロン風味」など、どれも個性的でありながら味のクオリティも抜群! ひとつ食べたら最後、もう二度とどら焼きを食べる手が止まらなくなる。もちろん、ブラックコーヒーやストレートティーとの相性も抜群。家事や仕事の合間のご褒美として、これ以上のものはないのでは……?

【ナイアガラ100%使用のフレッシュ生ワイン】Symn-シン-白ワイン Type Low(8%)

トリを飾るのはこちら。お酒が好きな、あるいはワインは少し苦手というお母さんにもぜひ贈ってほしい一本、北海道産ナイアガラを100%使用したデザートワイン「Symn-シン-」だ。

ボトルデザインもお洒落で可愛らしく、まさにプレゼントにピッタリなビジュアルに仕上がっている。

グラスに注いでみると……

透明感のあるワインの色味が見るからにフレッシュ! 糖度の高い氷結果汁を使い、非加熱の「生ワイン製法」で仕上げることで、ブドウ本来の香りを閉じ込めているのだという。アルコール度数8%という低めの設定も、日常のなかでリラックスして楽しむのにちょうどよさそうだ。

グラスに注いだ瞬間、ナイアガラのチャーミングで華やかな香りが広がり、一口含むとまるで完熟した白ブドウをそのまま頬張ったような、ピュアな甘みが押し寄せる! ウマ～! 甘口ながら後味の良さも素晴らしく、貴腐ワインのような強烈な重さはなく、意外なほど爽やかですっきりしている。気品のある果実感が存分に味わえる、まさに母の日のような特別な日にふさわしい一本だ。

それにしても、さすがは北海道。どの商品も、ポテンシャルが全然違う。今年の母の日は、ぜひ北海道のお取り寄せグルメならではの圧倒的クオリティで「ありがとう」を届けてみてはどうか。ぶっちゃけ、勝利は約束されたも同然だ。