BLT PRIMEは5月1日～31日、本場アメリカの食文化を体現するイベント「バーガーマンス2026」を、ニューヨーク発のステーキハウス「BLT STEAK ROPPONGI」にて開催する。

アップルコブラーバーガー

アメリカで5月に行われる食の祭典に着想を得た同イベントは、今年で4回目を迎える。最高級プライムグレードビーフ100%のパティをステーキ専用釜で焼き上げた、専門店ならではの本格バーガーを味わえる。

今年は「アメリカ各地の食文化の再構築」をテーマに4種類の個性的なハンバーガーを用意する。伝統菓子をアレンジした「アップルコブラーバーガー」は、アップルコンポートと、ザクザクとしたジンジャークランブルが生み出す甘じょっぱさがポイント。

「コルビージャックチーズバーガー」は、コク深いコルビージャックチーズに、自家製キャンディハニーベーコンを組み合わせた。

コルビージャックチーズバーガー

「プルドポークバーガー」は、柔らかくほぐしたポークにコールスロー、濃厚なチェダーチーズとBBQソースがおりなすワイルドな味わいが楽しめる。

プルドポークバーガー

「ブラッケンドフィッシュバーガー」は、脂ののった銀ダラを奥深いスパイスで焼き上げサンドした。

ブラッケンドフィッシュバーガー

価格は各2,600円。ランチタイムにはコーヒーが付く。